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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 üniversiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye rektör atanmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 02:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 üniversiteye rektör ataması

    Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.


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