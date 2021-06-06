Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS paylaşımı

Erdoğan, mesajında, hem sınava girecek öğrencilere hem de velilere seslendi.

Bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 1 milyon 200 bin öğrenci ter dökecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

"İNŞALLAH BAŞARACAKSINIZ"

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."

"Değerli velilerimiz, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."