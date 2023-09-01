Ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı tamamlandı Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak okullara dağıtıldı.

DHA

Yeni eğitim yılı başlıyor...

Bu kapsamda okullarda hazırlıklar başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'te başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının yanı sıra; 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz vermeye başladı.

11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi, bakanlık tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda ders kitapları ve kaynak kitaplar sıralara yerleştirildi.

3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; öğrencilere 2003'ten 2022'e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında da 2 ve 12'nci sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla beraber; toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı.