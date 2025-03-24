Ders kitaplarındaki 6 harita güncellendi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında imzalanan protokol kapsamında ders kitaplarında kullanılması için 6 harita güncellenirken 40 yeni harita hazırlandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MSB Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı.

Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.

2025-2026 EĞİTİM DÖNEMİNDE YENİLENMİŞ HARİTALAR KULLANIMDA

Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

DEZENFORMASYON ÖNLENECEK

Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

6 HARİTA GÜNCELLENDİ

Açıklamaya göre, mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken, 40 yeni harita hazırlandı. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.

GÜNCELLENEN HARİTALAR

Bu kapsamda; "Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası", "Türk Dünyası Haritası", "Türkiye Fiziki Haritası", "Kıbrıs Adası Fiziki Haritası", "Dünya Siyasi Haritası" ve "Dünya Fiziki Haritası" güncellendi.

40 YENİ HARİTA HAZIRLANDI

Tarım devriminin gerçekleştiği bölgelerin, İslamiyet'in doğduğu dönemin, Osmanlı Devleti'nin nüfuz ve hakimiyet alanlarının, İslamiyet'in yayılışının haritaları ile Eski Çağ Anadolu Medeniyet havzalarının, Türkiye Selçuklu Devleti ve Uygur Devletleri haritaları başta olmak üzere 40 yeni harita hazırlandı.