Bolu’da öğrenciler atık yağları sabuna dönüştürdü

Bolu’da hayata geçirilen eğitim projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, atık yağları geri dönüştürerek sabun üretimi gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitimle hem çevre bilinci kazanan öğrenciler hem de mesleki üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

PROJE İLE ÇEVRE BİLİNCİ VE MESLEKİ EĞİTİM BİR ARADA

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor” projesi, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda farkındalık kazanmasını hedefliyor. Proje aynı zamanda mesleki eğitime erken yaşta katkı sunuyor.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ REHBERLİK ETTİ

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri, ilkokul öğrencilerine üretim sürecinde rehberlik ederek sabun yapımının aşamalarını uygulamalı olarak anlattı.

MİNİK ÖĞRENCİLER ÜRETİM SÜRECİNE KATILDI

Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, evlerinde topladıkları atık yağları okula getirerek laboratuvar ortamında sabun üretimine katıldı. Öğrenciler, kendi elleriyle üretim yapmanın heyecanını yaşadı.

UYGULAMALI EĞİTİMLE ÖĞRENME DENEYİMİ

Atölye çalışmalarında öğrenciler, kimyasal dönüşüm sürecini yakından gözlemleyerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Etkinlik, çocukların hem üretim sürecini tanımasına hem de çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladı.

Etkinliğe katılan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür projelerin öğrencilerin hem mesleki gelişimine hem de çevre bilincine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların, öğrencilerin geri dönüşüm kültürünü erken yaşta kazanmasına yardımcı olduğu ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.