Sultanbeyli'de dev eğitim yatırımı: 3 okulun temeli atıldı

İstanbul Sultanbeyli, çevresel ve altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitimde de gelişmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 3 projeye daha imza atıldı.

3 YENİ OKULUN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sultanbeyli Belediyesi tarafından eğitim yatırımları çerçevesinde Mehmet Akif Mahallesi’nde 1 ilkokul ve 1 ortaokulun, Akşemsettin Mahallesi’nde ise 1 ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milli eğitim camiası, öğretmenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"OKULLARIMIZ EĞİTİM CAMİAMIZA, ÖĞRENCİ VE AİLELERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli’de eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

Bugün bu hayırlı ve anlamlı program vesilesiyle sizlerle bir aradayız.



Öncelikle temelini attığımız okullarımızın Sultanbeyli’mize, İstanbul’umuza, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.



Bugün Sultanbeyli’mize kazandırılan ve kazandırılacak olan bu yatırımlar tesadüf değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada gerçekleştirdiği mitingin ardından belediyemizi ziyaret etmişti.



O ziyarette Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş, ilçemizin ihtiyaçlarını ve taleplerini kendilerine arz etti.



Özellikle eğitimin Sultanbeyli için öncelikli olduğunu ifade ederek eğitim yatırımlarına ilişkin taleplerini dile getirdi.



Sayın Cumhurbaşkanımız da bu talepler üzerine hem İl Başkanımıza hem de bizlere Sultanbeyli ile özel olarak ilgilenmemiz yönünde talimat verdi.

"SULTANBEYLİ’DE İKİLİ EĞİTİMİ TEKLİ EĞİTİME DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık.



Bugün geldiğimiz noktada Sultanbeyli’de okul yapılabilecek uygun alanlarda eğitim yatırımlarını planlayabilecek bir noktadayız.



Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Sultanbeyli’de ikili eğitimi 2-3 yıl içerisinde tekli eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz.

"DAHA KALİTELİ BİR EĞİTİMİN ALINABİLECEĞİ BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Çocuklarımızın daha kaliteli, daha verimli ve tam gün eğitim alabileceği bir sistemi ilçemizde hayata geçireceğiz.



Eğitimden spora, sosyal yaşam alanlarından çocuklarımızın gelişimine kadar Sultanbeyli’mizin ihtiyaç duyduğu yatırımları kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek.



İstanbul genelinde valilik imkanlarımızla bu yapılanlara ilaveten 100 tane anaokulu, 100 tane 4-6 yaş Kur’an kursu, 100 tane kreş, 100 tane halı saha ve 100 tane kapalı spor salonu yapacağız.

"SULTANBEYLİ’MİZE 3 YENİ OKUL KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Tombaş, törende yaptığı konuşmada eğitime yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan en kıymetli eserlerden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bugün Sultanbeyli’miz adına çok anlamlı bir heyecanı hep birlikte yaşadık. İlçemizin eğitim altyapısını güçlendirecek, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunacak 3 yeni okulumuzun temelini attık.



Mehmet Akif Mahallemizde bir ilkokul ve bir ortaokulun, Akşemsettin Mahallemizde ise bir ilkokulun temelini atarak Sultanbeyli’mize 3 yeni eğitim yuvası daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

"HER YENİ OKUL EVLATLARIMIZ İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Her yeni okul; evlatlarımız için yeni bir başlangıç, ailelerimiz için yeni bir umut, ilçemiz için daha güçlü bir gelecek demektir. Temelini attığımız bu okulların Sultanbeyli’mizin eğitim yolculuğuna değer katacağına inanıyorum.



Bu güzel yatırımların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, milli eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, ilgili tüm kurumlarımıza ve katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.



Bugün temelini attığımız 3 yeni okulumuzun Sultanbeyli’mize, İstanbul’umuza, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"PEK ÇOK ALANDA YENİ PROJELERİ TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Çocukların ve gençlerin daha güçlü imkanlarla yetişmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Tombaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim hedefimiz; okuyan, düşünen, araştıran, üreten, uygulayan ve neticelendiren nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır.



Bilgiyle donanmış, değerleriyle güçlü, vatanına, milletine, ailesine ve insanlığa faydalı gençlerin yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.



Eğitim yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için kültür sanattan spora, ulaşım desteklerinden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda yeni projeleri tek tek hayata geçiriyoruz.

"İSTANBUL'UN EN KAPSAMLI GENÇLİK MERKEZİ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Anadolu Yakası’nın en büyük spor merkezlerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi projemiz hızla devam ediyor. Hamidiye Gençlik Merkezi projemize başladık.



Akşemsettin Gençlik Merkezi için proje hazırlıklarımızı tamamladık. Battalgazi Spor Kompleksi projemizin yanı sıra 9 mahallemize yeni spor sahaları kazandırıyoruz.



Turgut Reis Mahallemize ise İstanbul’un en kapsamlı gençlik merkezlerinden birini kazandırmak için hazırlıklarımızı tamamladık.



Alan tahsisleri yapıldı, projemiz hazırlandı. İnşallah kısa zaman içinde çalışmaları başlatacağız.

"BÜTÜN GAYRETİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ, YARINLARIMIZ İÇİN"

Yeni kütüphaneler, kurs merkezleri, fitness salonları, spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade edeceği mekânların sayısını artırıyoruz.



Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir gelecek; iyi yetişmiş, donanımlı ve değerleriyle büyüyen nesillerle mümkündür.



Sultanbeyli’de attığımız her adımı, hayata geçirdiğimiz her projeyi çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin daha güzel bir geleceğe hazırlanması için atıyoruz.



Bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız eğitim için, öğrencilerimiz için, yarınlarımız içindir.