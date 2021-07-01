DGS sınav giriş belgesi açıklandı: DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Binlerce adayın beklediği, bu ay yapılacak olan DGS sınavına ilişkin giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

Aldıkları üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce aday, DGS sınavı için hazırlanıyor. Aylardır süren maraton 11 Temmuz itibarıyla sona erecek.

Bu sene koronavirüs nedeniyle gecikmeli olarak yapılacak olan DGS öncesi adaylar, giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Adaylar, "ÖSYM 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? DGS giriş belgesine nasıl ulaşılır?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar..

DGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan DGS için giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' denildi.