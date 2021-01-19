Dünya matematik şampiyonu yine Türkiye'den çıktı

Samsun'da 5. sınıf öğrencisi olan Öykü Asya Göze, uluslararası bir başarıya imza atarak Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması’nda kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.

Tüm dünyada aynı anda 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada 3. ve 4. sınıflar kategorisinde 5 bin 162 öğrenci arasından 9 öğrenci, 5. ve 6. sınıf kategorisinde de 8 bin 106 öğrenci arasından 1 öğrenci, tüm sorulara doğru cevap verdi.

TÜM SORULARI DOĞRU CEVAPLADI

5. ve 6. sınıf kategorisinde 15 soruluk sınavın bütün sorularını doğru cevaplayan tek kişi Öykü Asya Göze oldu.

10 yaşındaki Öykü Asya Göze, sınava nasıl hazırlandığını anlattı.

"DÜZENLİ VE YAVAŞ YAVAŞ ÇALIŞTIM"

Göze, “Sınav 15 soruydu. BİLSEM ve matematik öğretmenlerim beni ve diğer arkadaşlarımı bu sınava teşvik ederek bizi çalıştırdılar, konuları tekrar ettirdiler ve sonunda bu sınava katıldım. Bu sınava evde ek sorular çözerek, konuları tekrar ederek, sormam gereken soruları öğretmenime sorarak çalıştım. Ailem de bana soru kaynakları konusunda yardım etti. Öğretmenlerimin de dediği gibi düzenli ve yavaş yavaş çalıştım. Yani bir günde çalışıp bütün hafta boyunca çalışmamak değil de günlere dağıtıp yapıyorum. Öğretmenlerim de böyle diyor. Arkadaşlarda öyle yapabilir ben öyle yapıyorum” dedi.

"MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLABİLİRİM"

Birinci olduğunu arkadaşından öğrendiğini belirten Öykü Asya Göze, “Sınava arkadaşım da girmişti ve birinci olduğumu bana o söyledi. Ben o an çok mutlu oldum. Dereceye giren giremeyen herkesi tebrik ettim. Ailemizdeki kişilerle paylaştım. Onlar da çok mutlu oldu. Sevincimizi paylaştık. Matematik öğretmeni olabilirim çünkü bana matematiği alıştıran, öğreten öğretmenlerim matematik öğretmeni olabilirsin diyordu ben de matematik öğretmeni olabilirim. Bu sınav İngilizceydi. Uluslararası bir sınav olduğu için herkes İngilizce olan sınava katılıyor. İngilizceyi bildiğinde, anlayabildiğinde zaten sorular kolay geliyor. Ancak İngilizceyi bilen birçok arkadaşım İngilizcesini gösteremeyebilir. İngilizceyi biliyorsan bu sınavı yapabilirsin.” diye konuştu.

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