DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 DUS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 DUS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

Tercihleri 09-15 Nisan 2021 tarihleri arasında alınan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

09-15 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) yerleştirme işlemlerine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Adaylar, 'DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt ararken ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte, 2020 DUS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

2020 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Sınava giren adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2020 DUS YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI



