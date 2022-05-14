Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
473.506
-0.71%
BTXN Coin
13.16
-19.65%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

    Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklandı.
    • 14.05.2022 - 19:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, bugün uygulanan e-YÖKDİL 2022 İngilizce'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

    Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Akıllı telefon pazarı zor durumda
    Teknoloji

    Akıllı telefon pazarı zor durumda

    Gönül Dağı'nın Dilek'i kasığına kadar uzanan yırtmacıyla görenlerin aklını aldı! 'Açmadığın yer kalmadı'
    Medya

    Gönül Dağı'nın Dilek'i kasığına kadar uzanan yırtmacıyla görenlerin aklını aldı! 'Açmadığın yer kalmadı'

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir