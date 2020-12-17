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    EKPSS sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Aygün, sonuçlara kurumun internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.12.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 11:12
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    EKPSS sonuçları açıklandı

    15 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-EKPSS sonuçları belli oldu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 97 bin 646 adayın başvurduğu sınavın sonuçlarını açıkladıklarını söyledi.

    EKPSS SONUÇLARI

    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir." dedi.

    Halis Aygün, sınav sonuçlarının adaylara hayırlı olmasını diledi.

    EKPSS sonuçları açıklandı #1

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