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EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, sonuçlara kurumun internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 17.12.2020 - 11:05
- Güncelleme : 17.12.2020 - 11:12
15 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-EKPSS sonuçları belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 97 bin 646 adayın başvurduğu sınavın sonuçlarını açıkladıklarını söyledi.
EKPSS SONUÇLARI
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir." dedi.
Halis Aygün, sınav sonuçlarının adaylara hayırlı olmasını diledi.