Erol Özvar: Üniversiteler baş tacımızdır

Özvar, üniversitelerin standartlarının araştırma alanında yükseltilmesinin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Van'da açıklamalarda bulundu.

Özvar, buradaki temasları sırasında yaptığı açıklamada, üniversitelerin rollerine dikkat çekti.

Özvar, beraberinde YÖK Başkan Vekili Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Ömer Açıkgöz ve Naci Gündoğan ile geldiği Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli ve bölgedeki üniversitelerin rektörlerince karşılandı.

YÖK Başkanı Özvar Van'da

Van YYÜ'yü ziyaret eden Özvar ve beraberindekiler, rektörlük binası önünde üniversitenin senato üyeleri ve dekanlar tarafından karşılandıktan sonra halk oyunları gösterisini izledi.

Rektörlük Şeref Defteri'ni imzalayan Özvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'deki yüksek öğretimin geleceği hakkında istişarelerde bulunuyoruz"

Üniversitelere belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özvar, "Bu ziyaretlerimizin en önemli gerekçesi ve sebebi üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip etmektir.

Üniversitelerimizin yönetimiyle, çok kıymetli senato ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip, öğrencilerimizle hasbihal ederek üniversite ve Türkiye'deki yüksek öğretimin geleceği hakkında onlarla istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

"Üniversitelerimizden beklediğimiz en önemli misyonların başında..."

Özvar, Van YYÜ'nün Türkiye'nin yüksek öğretimine önemli hizmetler verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"İnşallah bugün burada sadece Van YYÜ paydaşlarıyla, yönetimiyle bir araya gelmeyeceğiz, aynı zamanda mücavir illerimizde bulunan üniversitelerimizin rektörleriyle de birlikte bölgesel, iktisadi, kalkınma konularında fikir alışverişinde bulunacağız.

Üniversitelerimizden beklediğimiz en önemli misyonların başında, bulundukları şehirlerin iktisadi gelişmelerine, sınai kalkınmalarına ellerindeki bilgi birikimiyle, beşeri sermayeleriyle, hoca kadrolarıyla destek vermeleri geliyor.

"Muhtemel iş birlikleri konusunu beraber değerlendireceğiz"



Bu maksatla rektörlerimizin yanı sıra bölgenin ticari ve sanayi kuruluşlarıyla bir araya gelmek suretiyle muhtemel iş birlikleri konusunu beraber değerlendireceğiz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek.

Üniversiteler baş tacımızdır. Ülkemizin nadide kuruluşlarıdır. Bu sebeple üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim, öğretim ve araştırmada kalite standartlarının yükseltilmesi YÖK olarak en büyük hedefimizdir."

"Ziyaretin üniversitemizin 40'ıncı yılına denk gelmesi çok anlamlı"

AA'nın haberine göre; Rektör Şevli de "Ziyaretin üniversitemizin 40'ıncı yılına denk gelmesi çok anlamlı. Güzel bir karşılamayla hocamızı senatomuzla buluşturacağız. Van ve üniversitemiz, sizleri burada ağırlamaktan çok memnun." ifadelerini kullandı.

Özvar, daha sonra üniversitenin senato odasında Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Bingöl'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.