Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, şebeke olmadığı için derslere katılamayan öğrenciler, çektikleri video ile sosyal medya üzerinden destek istediler.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi’nde şebeke hatları sağlıklı çekmediği için öğrenciler, derslerini takip edebilmek için soğuk havada tepeye çıkıyorlar. Mahallede veliler de öğrencilere eşlik ederek onlara destek oluyorlar.

"BAZ İSTASYONU İSTİYORUZ"

Pandemi döneminde eğitimin uzaktan devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, “Şebekelerimiz çekmiyor. Köyümüz çukur olduğu için öğrencilerimiz EBA derslerine ve canlı derslere katılamıyorlar. İnşallah sesimizi duyan olur ve en kısa zamanda baz istasyonu kurulur ve öğrencilerimiz sıcak evlerinde derslerini yapabilirler” dediler.

Erzurum'da derslerini takip edemeyen öğrencilerden videolu mesaj-Video

BAKANLARDAN DESTEK İSTEDİLER

Öğrenciler, çektikleri video ile Milli Eğitim Bakanı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanından destek istediler.