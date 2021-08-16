Fransa'da Emmanuel Macron döneminde, öğrencilerin maddi durumu kötüleşti

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF),Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidara geldiğinden bu yana, öğrencilerin devletten aldığı yardımın düştüğünü bildirdi.

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF) tarafından yayımlanan rapora göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un göreve geldiği 2017’den bu yana öğrencilerin aylık yaşam masrafları yüzde 10,51 artış gösterdi.

Ayrıca, hükümetin öğrencilere yönelik yardımlarında her yıl 40 avro civarında düşüş olduğu bildirildi.

YARIM MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYE YARDIM KESİLDİ

Öğrencilere yapılan doğrudan yardımlarda 2017-2019 arasında 41,2 milyon avro kesintiye gidilirken, Ocak 2021’de öğrencilere yönelik ev yardımı sisteminde yapılan reform yarım milyondan fazla öğrencinin yardımının kesilmesine yol açtı.

Raporda, hükümetin "burssuz öğrencilere 1 avroya yemek" uygulamasının gelecek yıldan itibaren sonlandırılmasını kınayan UNEF, gelir durumuna bakılmaksızın staj yapan her gence harçlık verilmesi ve bursların özellikle yabancı öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

MACRON DÖNEMİ YARDIMLAR DÜŞTÜ

Rapora göre, Cumhurbaşkanı Macron döneminde öğrencilere 79 milyon avro yatırım yapılırken, selefi François Hollande 546 milyon, bir önceki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise 306 milyon avro yatırım yapmıştı.