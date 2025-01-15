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Fransa'da Müslüman öğrencilerin lisesine devlet desteği kesilecek

Fransa'da Müslüman öğrencilerin lisesine devlet desteği kesilecek Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilen bir liseye yönelik devlet desteğinin, okulun idari, pedagojik ve cumhuriyet değerlerine yönelik ihlalleri gerekçesiyle eylülde kesileceği bildirildi.