Fransa'da Müslüman öğrencilerin lisesine devlet desteği kesilecek

AA
Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Fabienne Buccio, Lyon kentine yakın Decines-Charpieu'da Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı "Al-Kindi okul grubu"nun devletle olan 3 farklı anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.
Bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilen Al-Kindi okul grubunun yaklaşık 620 öğrencisi bulunuyor.
FRANSA AL-KİNDİ LİSESİNE DESTEĞİ KESİYOR
Fransa'da Ulusal basındaki haberlere göre, bu kapsamda, Fransız devletinin Al-Kindi lisesine yönelik desteği, Eylül 2025’ten itibaren kesilecek.
DESTEĞİ KESMENİN GEREKÇESİ: CUMHURİYET DEĞERLERİNİ İHLAL
Fransız makamları, söz konusu anlaşmaların, okulun idari, pedagojik ve "cumhuriyet değerlerine yönelik ihlalleri" olduğu gerekçesiyle feshedildiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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