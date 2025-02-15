Görme engelli Ugandalılar, Türkiye sayesinde İslam'la tanıştı

AA & Ensonhaber

Çare Derneğinin öncülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliğinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında, aralarında görme engelli İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay'ın da olduğu ekip Uganda'ya gitti.

Ekip, kabartma yazıyı İncil üzerinden öğrenmek zorunda bırakılan kişilere Kur'an-ı Kerim götürerek eğitimlere başladı.

4 ÖĞRENCİ MÜSLÜMAN OLDU

Toplam 150 saat süren eğitimle kabartma Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenenler arasında yer alan öğrencilerden 4'ü İslam'ı seçti.

Yaklaşık 40 kişi, Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim'lerin vasıtasıyla okumayı öğrendi.

Aynı zamanda Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı da olan Halis Kuralay, Uganda'dan bir akademisyenin talebi üzerine hazırladıkları projeyi TİKA'ya sunduklarını söyledi.

Kuralay, projenin hikayesini de anlatarak, şunları söyledi:

Burada 'Görme engellilere ait okullarda kabartma yazı öğretmek amacıyla Müslüman da olsa çocukların eline İncil veriyorlar, hatta kiliselere zorluyorlar.' denildi. Bunun üzerine direkt 'Eğitim düzenleyelim.' dedim. Çare Derneğiyle görüştük, TİKA'ya proje yazdık.

TİKA'dan kabartma Kur'an-ı Kerim, görme engelliler için yazı yazma araç-gereçleri ve beyaz baston desteği verildiğini aktaran Kuralay, Türk Hava Yollarının da ekibin ulaşımını sağladığını kaydetti.

Kuralay, yaklaşık 3 hafta kaldıkları Uganda'da "biraz bilen" ve "hiç bilmeyen" olarak oluşturdukları iki sınıfta kabartma yazıyı öğretmeye başladıklarını ifade ederek, bu alfabeyi öğrenip başkalarına öğretmek isteyen görme engelli olmayan kişilerin de sınıfta bulunduğunu söyledi.

"KABARTMA YAZI ÖĞRETİLİRKEN ELLERİNE KABARTMA İNCİL VERİLİYORMUŞ"

Braille alfabesini öğrettikten sonra kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimine geçtiklerini kaydeden Kuralay, şu ifadeleri kullandı:

Oradaki okulların neredeyse tamamı Hristiyan misyonerler tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla görme engellilere kabartma yazı öğretilirken ellerine kabartma İncil veriliyor. Müslüman da olsalar Hristiyanlık propagandasına maruz kalıyorlar. Pazar günleri de kiliseye gitmeye mecbur ediliyorlar. Gitmezlerse okuldan atıyorlar.

Kuralay, Uganda'dan kendisine talep gelince hemen bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

'Türk milleti ve devleti olarak çok basit çabalarla gidip o insanlara dinimizi ulaştırabilme imkanımız varken, ulaştırmıyor olduğumuzdan kaynaklı bir insan dinini terk ediyor. Bunun, Allah muhafaza sorumluluğu çok büyüktür.' diye düşündüm.

ifadesini kullanan Kuralay, bu insanlara Allah'ın kutsal kitabını okumayı öğretmek için gitmek gerektiğine karar verdiklerini dile getirdi.

Kuralay, "Oradaki insanlar bize, 'Dünya üzerinde kabartma Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmek bir tarafa hayal bile edemezdik, siz ne güzel bir şey yaptınız da geldiniz.' dediler." açıklamasında bulundu.

Görme engelli 4 Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'deki İncil'e ilişkin ayetleri merak ettikleri için Kur'an öğrenmeye geldiğini belirten Kuralay, buna şaşırdığını söyledi.

MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN AİLESİNİN DIŞLADIĞI GENÇ, TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Eğitime gelenler arasında çok farklı hikayelere sahip öğrencilerin olduğunu aktaran Kuralay, şöyle devam etti:

Gözlerini 12 yaşından sonra kaybetmiş Ömer'imiz vardı. Ömer, gözlerini kaybettikten kısa süre sonra ailesi Hristiyan olmuş. Ömer, Müslüman olmakta direnmiş. Ömer, 'Belki kör olduğum için belki de Hristiyan olmak istemediğim için ailem beni terk etti. Yıllarca bana anneannem baktı ve çok yaşlandı. Artık bana da bakacak hali yok. Ben de nereye gideceğimi bilemiyorum.' dedi. Bu arkadaşımız sınıfın en başarılarındandı. Önümüzdeki yıl Ömer'i Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz.



Bir başka hikayemiz de 15 yaşına kadar ailesi Müslümanken sonrasında hep beraber Hristiyan olan biri. 8 yaşındayken babası ölmüş, 'Babam Müslümanken aramızdan ayrıldı, İslamiyet'i hiç unutamadım. Ailemle beraber Hristiyan olmuşsam da kabartma Kur'an kursu olacağını öğrendim ve Müslüman olarak buraya geldim.' dedi. Sadece kabartma Kur'an kursunun yapılacağını duyarak bile Müslüman oldu. Bundan çok etkilendik.

Ugandalıların Türkiye'den Müslüman görme engelliler için okul açılmasını istediğini ifade eden Kuralay, bunun için projelendirme sürecine başladıklarını anlattı.

Kuralay, bu ülkede faaliyet gösteren Türkiye'den derneklerle iletişime geçtiklerini, gönüllülerin bu bölgede kurduğu okullarda geçici olarak eğitim verileceğini söyledi.

"MİSİLLEME OLARAK KABARTMA İNCİL DAĞITILMIŞ"

Kuralay, Afrika'da Tanzanya'nın yanı sıra Filipinler, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde de eğitimler vermeyi planladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

Uganda'da katılımcılara kabartma Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Biraz da fazla götürdük. Az önce telefonla öğrendim ki fazladan götürdüğümüz Kur'an-ı Kerim'ler için bize talepte bulunan profesör, Kur'an-ı Kerim teslim töreni yapacak çünkü bugünlerde Uganda'da bu yaptığımız faaliyetler duyulup, ona misilleme olarak kabartma İncil dağıtma törenleri düzenlenmeye başlanmış.

Hristiyan misyonerlerin görme engellilerin eğitimine ağırlık verdiğine dikkati çeken Kuralay, Türkiye'den gönüllülere bu kişiler için okullar yapmasını istedi.