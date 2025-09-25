Gümüşhane'de mezun olduğu liseye müdür olarak döndü

1996 yılında Gümüşhane Lisesinden mezun olan Demirel, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra 2002’de öğretmenlik mesleğine adım attı. Kentteki farklı okullarda görev yapan Demirel, 2018’de ise 29 yıl önce mezun olduğu Gümüşhane Lisesine müdür olarak atandı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNİ YÖNETTİ

Göreve başladığı dönemde okul binasının yenilenme süreci nedeniyle yıkıldığını anlatan Demirel, öğrencilerin geçici olarak farklı okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Bu süreçte hem eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini hem de okulun yeni binası, spor salonu ve pansiyonunun inşaat sürecini yakından takip ettiklerini dile getirdi. Demirel, 2021’de tamamlanan çalışmalarla okulun bugünkü modern haline kavuştuğunu ifade etti.

"BAŞARIYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK İSTİYORUZ"

Demirel, mezun olduğu okulda görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Gümüşhane Lisesinin her yıl başarı ivmesinin artması için çaba gösteriyoruz. Okulumuzu, geçmişte olduğu gibi yalnızca ilde değil, ülkede de söz sahibi bir eğitim kurumu haline getirmek en büyük hayalimdir” dedi.

Okuldaki anılarının hala canlı olduğunu söyleyen Demirel, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı. Öğrencilerin en iyi eğitimi alabilmesi adına özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.