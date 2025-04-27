Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 ilde yapıldı

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, bugün saat 10.15'te Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi.

5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK KALDI

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutuldu.

HMGS sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için başarı şartı gerektiren bir sınav.

Bu uygulamada hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul ediliyor.