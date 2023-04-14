İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki ikinci dönem ara tatili bugün başlıyor

AA
2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ilk ara tatili 14 Kasım-18 Kasım tarihleri arasında yapmıştı.
Yılın ikinci ara tatili ise bugün başlıyor.
Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek
Ara tatil takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
3,5 günlük ikinci ara tatil Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.
24 Nisan'da eğitim tekrar başlayacak
Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler okullarda eğitim öğretime devam edecek.
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.