İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı

MEB, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamanın ardından öğrenciler yeniden okula döndü.

Kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, bugünden itibaren haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildi.

DERS ZİLİ ÇALDI

Okula velileriyle gelen öğrenciler ,okul bahçesinde sıra oldular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler, eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

Heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirten öğrenciler, en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini dile getirdi.

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı ViDEO

2 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir." denildi.

ORTAOKUL VE LİSELERDE TARİH 7 HAZİRAN

Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi başlatılacak.

Yüz yüze eğitim başladı FOTO GALERi

KATILIM İSTEĞE BAĞLI

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak.

Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

KARNELER OKULLARDA DAĞITILACAK

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.