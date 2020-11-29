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İstanbul'da anaokulları uzaktan eğitim verecek
İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılacak.
- AA
- 29.11.2020 - 00:01
İstanbul Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.
1 ARALIK-4 OCAK ARASINDA
Yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi" denildi.
Valilik ayrıca STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler (genel kurul dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.