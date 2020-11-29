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    İstanbul'da anaokulları uzaktan eğitim verecek

    İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılacak.
    • AA
    • 29.11.2020 - 00:01
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    İstanbul'da anaokulları uzaktan eğitim verecek

    İstanbul Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.

    1 ARALIK-4 OCAK ARASINDA

    Yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi" denildi.

    Valilik ayrıca STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler (genel kurul dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

    İstanbul da anaokulları uzaktan eğitim verecek #1

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