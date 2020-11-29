İstanbul'da anaokulları uzaktan eğitim verecek

İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılacak.

İstanbul Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.

1 ARALIK-4 OCAK ARASINDA

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi" denildi.

Valilik ayrıca STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler (genel kurul dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.