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    İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

    İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, deprem sebebiyle kent genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.10.2020 - 12:10
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:29
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    İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

    Kentte eğitime bir hafta ara verildi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haberi Twitter üzerinden duyurdu.

    "YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

    Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Yaraları hep birlikte saracağız. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."

    İzmir de eğitime bir hafta ara verildi #1

    İzmir de eğitime bir hafta ara verildi #2

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