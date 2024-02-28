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İzmir'de öğretmene yapılan saygısızlık cezasız kalmadı

İzmir'de öğretmene yapılan saygısızlık cezasız kalmadı İzmir Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans etti. Sosyal medyada gündem olan bu anlar için öğrenciler hakkında karar verildi.