Son zamanlarda yaygınlaşan TikTok özellikle okullarda, öğrenciler tarafından kullanılıyor.
TikTok çılgınlığı sürerken bazı öğrenciler, terbiyesiz davranışlar sergileyerek tıklanmaya ulaşmak istiyor.
Bunlardan birisi de İzmir'de meydana geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğrenci, ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans etmeye başladı.
TikTok'ta paylaştılar
Öğretmenin tedirgin bakışlarına karşılık öğrenciler, yaptıkları dansla TikTok videosu çekti.
Öğrenciler, daha sonra çektikleri saygısız videoyu TikTok hesaplarında paylaştı.
Soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
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