Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

AA

Yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisini artırdığı birçok ilde ise okulların tatil edilmesine karar verildi.

İşte okulların tatil olduğu iller:

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda perşembe günü için eğitime ara verildiği ifade edildi.

SİVAS

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.

Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

YOZGAT

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre perşembe günü il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde perşembe günü kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

KIRŞEHİR

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre perşembe günü il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de Hacıbektaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Kozaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamalarda, meteoroloji verilerine göre, aralıklarla devam eden kar yağışının yollarda aşırı buzlanmaya neden olabileceği, oluşması muhtemel olumsuzlara karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde perşembe günü yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

ADANA

Adana'da Saimbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir alındığı belirtilerek, "Taşımalı eğitime 20 Mart 2025 tarihinde bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Pozantı ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşın eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti.

Can, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını kaydetti.

TRABZON

Trabzon'un Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya ile Araklı Erenler İlkokulu ve Ortaokulunda, Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ile Uzungöl İlkokulu ve Ortaokulunda, Maçka ilçesinde Başar, Konaklar ile Çatak İlkokul ve Ortaokulunda, Yomra ilçesinde ise Özdil İmam Hatip, Maden ve Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu ile Çamlıyurt, Oymalıtepe ve Özdil İlkokulunda perşembe günü eğitim yapılamayacak.

KARAMAN

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda perşembe günü kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

İlçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Nurhak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

İlçe genelindeki temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamilelerin ve engelli personelin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KONYA

Konya'nın 13 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını kaydetti.

SAMSUN

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçelerindeki tüm belde ve köy okullarında eğitime 20 Mart Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, eğitimin devam ettiği ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Bulancak ilçesinde de Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

BAYBURT

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam edenler ile engelli çocuğu olan anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydedildi.

Kemaliye, Tercan ve İliç ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklamıştı.

GÜMÜŞHANE

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.