Karne dönemi sona eriyor: Uygulamanın başlangıç tarihi açıklandı

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Türkiye'de bir devir kapanıyor, karne alımı sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini bildirdi.

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RAPORDA NELER YER ALACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek.

Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

SOMUT ÖNERİLER SUNULACAK

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak.

Gelişim raporlarında, öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

İLK UYGULAMA NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.