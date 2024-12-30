Öğretmenler 2025'ten itibaren KPSS'ye girmeyecek: Yeni sistem geliyor

Haber Merkezi

Acısıyla-tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık...

2024 yılını uğurlarken her alanda bir durum değerlendirmesi yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Sabancı Öğretmen Evi’nde gazetecilerle bir araya gelerek 2024 yılının değerlendirmesini yaptı.

2024 yılında eğitimde yaşanan önemli olayları değerlendiren tekin, 2025 projeleri ve hedeflerinden de bahsetti.

ÖĞRETMENLER KPSS'YE GİRMEYECEK

Tekin'in en önemli açıklamalarından biri de KPSS hakkında oldu.

Buna göre öğretmenler 2025'ten itibaren KPSS'ye girmeyecek. Bunun yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) geliyor.

ÖĞRETMENLİK İÇİN YENİ SINAV: AGS

Konuya ilişkin Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'a konuşan Tekin, şunları söyledi:

2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz.

İLK SINAV 13 TEMMUZ'DA

Sınavı 13 Temmuz’da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisi'ne giriş süreci başlayacak.

Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz."