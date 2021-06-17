Karne günü ders işlenecek mi? 18 Haziran Cuma canlı ders var mı?

Karne günü ders işlenecek mi? 18 Haziran Cuma canlı ders var mı?

Öğrenciler yarın ikinci dönem karnelerini alacak. Dijital olarak verilecek karnelerin ardından öğrenciler cuma günü ders var mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki yarın canlı ders var mı?

Öğrenciler koronavirüs gölgesinde bir eğitim öğreitm yılını daha geride bırakıyor. Cuma günü karne sevinci yaşayacak olan milyonlarca öğrenci, canlı ders olup olmadığını sorguluyor.

Koronavirüs ve sosyal mesafe şartları gereği dijital olarak verilmesi planlanan karnelerin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Karne alacak öğrenciler cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı? sorularını araştırıyor. Peki 18 Haziran'a ders var mı? İşte detaylar...

18 HAZİRAN CUMA CANLI DERS VAR MI?

Henüz resmi bir açıklama gelmese de 18 Haziran Cuma günü pek çok devlet okulunda uzaktan eğitim gerçekleşmeye devam edecek.

Bazı özel okulların takviminde de 18 Haziran Cuma günü canlı ders yer alırken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kanaatinde olacak.