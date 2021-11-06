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Kasım ayı burs ödemeleri başladı

Kasım ayı burs ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu, ödemelerle ilgili duyurusunda öğrencilere seslenerek "Güle güle harcayın" dedi. Kasapoğlu, başvurularla ilgili de hatırlatmada bulundu.