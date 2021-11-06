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- Kasım ayı burs ödemeleri başladı
Kasım ayı burs ödemeleri başladı
- AA & Ensonhaber
- 06.11.2021 - 11:36
- Güncelleme : 06.11.2021 - 11:37
Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
KASIM AYI BURS ÖDEMELERİ HESAPLARDA
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.
"GÜLE GÜLE HARCAYIN"
Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Üniversiteli arkadaşlar, kasım ayı öğrenci burs ve kredileri hesabınıza yattı. Güle güle harcayın. Yeni başlayan ve bu destekten faydalanmak isteyen arkadaşlara da haber verin, başvuruları kaçırmasınlar. Son başvuru: 8 Kasım, saat 23.59."