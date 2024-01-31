Kastamonu'da üniversite öğrencileri doğaya atılan çöpleri topladı İletişim Fakültesi öğrencileri, Kastamonu Belediyesi iş birliğiyle çevre yoluna atılan çöpleri toplayarak geri dönüşüm merkezine gönderdi.

İHA

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi, doğa için kolları sıvadı.

4. sınıf öğrencileri Halit Köroğlu, Sevil Türk, Yakup Görkem Akan, Muhammet Ali Karagül ve Emre Akca, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç tarafından verilen Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi çerçevesinde, “Temiz Doğa Temiz Gelecek” adında sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Kastamonu Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen proje çerçevesinde 10 öğrenci, 10 Kastamonu Belediye Başkanlığı personeli birlikte Kastamonu’nun çevre yolu mevkilerinde çevre temizliği yaptı.

Atıklar geri dönüşüme gönderildi

Toplanan atıklar; cam, kağıt, metal ve plastik olarak ayrıştırılmasının ardından geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Proje çerçevesinde sokak hayvanları da unutulmadı. Öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla belirli noktalara mama ve su bıraktı.

“Böyle bir projenin içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz”

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Emre Akca, “Çevre kirliliği için farkındalık oluşturmak adına böyle bir proje yapmak istedik. Projemizi amacımız doğrultusunda bir aksaklık olmadan başarılı şekilde gerçekleştirdik. Böyle bir projenin içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Başta belediye personeli ağabeylerim ve arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)