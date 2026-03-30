Kayseri’deki havacılık lisesine TUSAŞ’tan eğitim desteği

Kayseri’de bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, savunma sanayiinden aldığı destekle uygulamalı eğitim altyapısını güçlendiriyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), kullanım ömrünü tamamlamış bir helikopteri okul hangarına gönderirken, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) AŞ de üç uçak motoruyla eğitime katkı sağladı.

Okulda öğrenim gören öğrenciler, henüz teknik derslere başlamamış olmalarına rağmen hangarda bulunan motor ve helikopter üzerinde incelemeler yaparak sistemlerin çalışma prensiplerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

ÖĞRENCİLER HAVACILIK SİSTEMLERİNİ YAKINDAN TANIYACAK

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, okulun 1926 yılında faaliyet gösteren TOMTAŞ Tayyare Fabrikası’nın bulunduğu alanda kurulduğunu belirterek, şu anda 50 öğrencinin İngilizce hazırlık eğitimi aldığını söyledi.

Okulun Türkiye’de uygulanan “elmas modeli” kapsamındaki 13 eğitim kurumundan biri olduğunu ifade eden Palancıoğlu, savunma sanayi kurumlarının desteğinin öğrenciler için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.

Palancıoğlu, hangara getirilen helikopterin öğrenciler tarafından sökülüp takılarak inceleneceğini belirterek, “TEI tarafından gönderilen üç uçak motorunun yanı sıra ilerleyen süreçte uçak, helikopter, İHA ve SİHA’lara ait farklı parçalar da atölyelerde yer alacak. Öğrencilerimiz havacılık ekipmanlarına dokunarak uygulamalı eğitim alma imkânı bulacak.” dedi.

SAVUNMA SANAYİİ MÜHENDİSLERİNDEN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Palancıoğlu, ayrıca TUSAŞ ve TEI’de görev yapan mühendislerin haftanın üç günü öğrencilere çevrim içi eğitim verdiğini aktardı. Mezun olan öğrencilerin, hem üniversite eğitimlerini sürdürebileceğini hem de havacılık ve savunma sanayiinde çalışma fırsatı yakalayabileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SUNACAK PROJELER ÇIKACAK"

Okul Müdürü Hakan Yiğit ise öğrencilerin hem akademik hem de mesleki açıdan donanımlı şekilde yetiştirileceğini belirtti.

Öğrencilerden Ayşe İzgi Keskin, ülkesine katkı sağlamak amacıyla bu okulu tercih ettiğini ifade ederek, hangardaki helikopteri ilk gördüğünde büyük heyecan yaşadığını ve ileride elektrik mühendisi olmak istediğini söyledi.

Bir diğer öğrenci Buğra Mete Şencan da uçak mühendisi olmayı hedeflediğini belirterek, gelecekte yeni nesil uçaklar geliştirerek Türkiye’ye katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.