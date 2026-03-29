TÜGVA Kitap Kurdu yarışmasına rekor katılım: 360 bin öğrenci

"Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor" sloganı ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından gerçekleştirilen Kitap Kurdu yarışması sınavı gerçekleştirildi.

Sınav, Türkiye'nin 81 ili 660 ilçesinde bin 459 sınav merkezinde 29 Mart 2026 Pazar günü saat 11.00'de yapıldı.

YARIŞMAYA KATILIM REKOR SAYIDA GERÇEKLEŞTİ

Sınava giren öğrenci sayısı 360 bin olarak kayıtlara geçti.

Kitap Kurdu yarışmasına bu yıl katılımın rekor düzeyde olmasının nedenini TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci şu sözlerle açıkladı:

"Kitap Kurdu projemizle ortaokullu gençlerimizin kabiliyetlerini güçlendirmeyi, anlama ve algılama düzeylerini yükseltmeyi, hızlı düşünme ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi ve kalıcı okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz.

Evlatlarımız bu vesile ile dijital dünyanın zararlarından da uzaklaşmış oluyor. Aynı zamanda yüzbinlerce evladımız kitap okuyor. Ailelerimizin, bu kazanımları destekleyerek çocuklarını Kitap Kurdu yarışmamıza katılmaya teşvik ettikleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

ÖĞRENCİLERİN OKUDUKLARI KİTAPLAR

Kitap Kurdu yarışmasına katılan öğrencilerin okuduğu kitaplar şöyle:

5 ve 6.sınıflar:

Hilalin İzinde

Derya Uğraş Buturak

MOSQUİTO YAYINLARI

Kudüs’te Gizli Bir Görev

Sinem Aras Kahveci

MECAZ ÇOCUK

Anahtar Katibi

Esra Bahadır Cesar

TURKUVAZ ÇOCUK

7 ve 8.sınıflar:

Palanka

Tuğba Coşkuner

CEZVE YAYINLARI

Gizli Özne

Dr. Ayhan İnak

SÜEDA YAYINLARI

Fuat Sezgin

Ayşenur Gönen

ERDEM ÇOCUK

TÜRKİYE GENELİNDE ÖDÜLLENDİRME

TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması’nda derece giren öğrencilere dağıtılacak ödüller ise şöyle:

1. Ödülü Umre( Ailesinden 1 kişiyle beraber)

2. Ödülü Balkan Turu( Ailesinden 1 kişiyle beraber)

3. Ödülü Bilgisayar

4. Ödülü Elektrikli Scooter

5. Ödülü 20 bin TL

6. Ödülü 15 bin TL

7. Ödülü 12 bin TL

8. Ödülü 10 bin TL

9. Ödülü 10 bin TL

10. Ödülü 10 bin TL

TÜRKİYE GENELİNDE DANIŞMAN ÖDÜLLENDİRME

1. Ödülü 50 bin TL

2. Ödülü 45 bin TL

3. Ödülü 40 bin TL

4. Ödülü 35 bin TL

5. Ödülü 30 bin TL

6. Ödülü 20 bin TL

7. Ödülü 20 bin TL

8. Ödülü 20 bin TL

9. Ödülü 20 bin TL

10. Ödülü 20 bin TL