Kırklareli'nde öğrenciler, obeziteye karşı spor yapıyor

AA & Ensonhaber

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, çocukların aşırı kilodan korunmasını sağlamak, sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla "Sporla Obeziteden Korunuyoruz" projesi hayata geçirildi. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında başlatılan bu projeyle, öğrencilerin hareketli bir yaşam tarzına adapte olmaları hedefleniyor.

UZMANLAR OKULLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

Proje çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görev yapan fizyoterapistler ve diyetisyenler okulları ziyaret ederek öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyor. Okul bahçelerinde düzenlenen fiziksel aktivite seanslarında Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, öğrencilere açma-germe hareketlerinden nefes egzersizlerine kadar çeşitli aktiviteler yaptırarak sporun önemini anlatıyor. Yaklaşık 30 dakika süren bu etkinliklerin ardından öğrenciler dersliklerine geçerken, okul binalarında Diyetisyen İrem Güldalı ve Merve Özdil Can tarafından sağlıklı beslenme konularında bilgilendiriliyorlar.

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, erken saatlerde yapılan egzersizlerin öğrencilerin gün boyunca daha enerjik ve dikkatli olmalarına katkı sağladığını belirterek, çocuklara fiziksel hareketin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu öğretmeye çalıştıklarını ifade etti:

Obezite artık yalnızca bir sağlık sorunu değil, başlı başına bir hastalık olarak kabul ediliyor ve birçok ciddi rahatsızlığın temel sebebi haline geliyor. Bununla mücadelede en etkili yöntemlerden biri sağlıklı ve dengeli beslenmek, diğeri ise düzenli fiziksel aktivitede bulunmak.

Pehlivan, günümüzde çocukların fast food tarzı yiyecekleri fazla tükettiğini ve saha oyunları yerine ekran başında vakit geçirdiğini vurgulayarak, hareketsiz yaşam tarzının kilo artışına neden olduğunu belirtti.

"HER ÇOCUK GÜNDE EN AZ 1 SAAT HAREKET ETMELİ"

Çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Pehlivan, her bireyin günlük en az 60 dakika aktif kalması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Bu süre boyunca çocuklar dışarıda oynayabilir, koşabilir, bisiklete binebilir veya sevdikleri bir spor dalıyla ilgilenebilirler. Ancak teneffüslerde yapılan kısa süreli aktiviteler yeterli olmuyor. Bu yüzden her öğrencinin ilgi duyduğu bir spor branşına yönelmesini, düzenli antrenmanlara katılmasını ve hatta imkanı varsa yarışmalara dahil olmasını öneriyorum. Spor, sadece kilo kontrolü için değil, aynı zamanda disiplin, özgüven ve sağlıklı bir gelecek için de önemli bir adımdır.

Kırklareli’nde başlayan bu projenin, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturması ve hareketli yaşamı bir alışkanlık haline getirmesi hedefleniyor.