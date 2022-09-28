KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU EKRANI I Kırtasiye yardımı başladı mı? Kimlere veriliyor?

Yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler ve veliler kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Kırtasiye yardımı başladı mı? Kimlere veriliyor?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından, gözler okul ihtiyaçlarına çevrildi.

Çocuklarının ihtiyaçlarını almak isteyen ancak durumu olmayan aileler için kırtasiye yardımı yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak veriliyor.

Bu kapsamda da zorlanan veliler, çocuklarını yeni eğitim ve öğretim yılına rahatlıkla hazırlayabilir.

Bu yardıma başvuru yapmak isteyenler ise "Kırtasiye yardımı başladı mı? Kimlere veriliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kırtasiye yardımı başladı mı? Kimlere veriliyor? İşte yanıtı...

Kırtasiye yardımı başladı mı?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.

İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak gerçekleştirebiliyor.

Kimlere veriliyor?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların, 2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.