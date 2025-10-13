Kütahya’da öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi ve dijital farkındalığın artırılması amacıyla yürüttüğü bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

SİBERAY EKİBİNDEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Bu kapsamda SİBERAY ekibi, Ümran Aygen İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verdi.

MİNİKLERDEN DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Eğitim sonunda öğrenciler, polis abi ve ablalarına olan sevgilerini şiirler ve resimler ile dile getirdi. Miniklerin hazırladığı bu anlamlı sürpriz, etkinliğe duygu dolu anlar kattı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesiminde dijital bilinç oluşturmak amacıyla eğitim ve farkındalık faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı.