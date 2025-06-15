LGS soru-cevap anahtarı erişimde

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları, "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınav 15 Haziran (bugün) Pazar günü, iki oturum halinde yapıldı.

Bu yıl sınava toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.

Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı.

Yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TOPLAM 90 SORU

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm uygulandı.

SORU- CEVAP ANAHTARI MEB'İN SİTESİNDE

Sınav sonrası cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 16 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan alabilecek.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ’DA

Merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak.

Aynı gün, liselere yerleştirme sürecine ilişkin “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” da yayımlanacak.

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