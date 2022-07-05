LGS tercihlerini yapmaya başlayan öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusunu sormaya başladı.LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Haziran'da gerçekleşen sınavda ter döken milyonlarca öğrenciyi şimdi tercih heyecanı sardı.LGS tercihleri 4 Temmuz itibariyle başladı.

Öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda bir tercih yaparak gidecekleri okulları tercih etme telaşına girmiş durumda.

MEB tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 20 Temmuz saat 17.00'a kadar devam edeceği açıklandı.Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi aracılığıyla açıklanacak.