Lise kaç yıl oldu, 2 yıla mı düştü? Yeni sistem gündemde: 2+2...

Türkiye'de eğitim sistemi yeniden şekilleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde bu kez lise eğitiminin yapısı var.

Son günlerde kulislerde sıkça konuşulan yeni model, hem öğrenciler hem de veliler arasında büyük merak uyandırdı.

Peki gerçekten lise eğitimi 4 yıldan 2 yıla mı düşüyor? Lise kaç yıl olacak? İşte gündemdeki iddialar...

LİSE EĞİTİM SÜRESİ 2025

Mevcut sistemde 9. sınıftan 12. sınıfa kadar devam eden lise eğitiminin, önümüzdeki dönemde iki kademeye ayrılması planlanıyor.

"2+2" adı verilen bu modelde, ilk iki yıl tüm öğrenciler için ortak ve temel dersler işlenecek, sonraki iki yılda ise öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre alanlara yönlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili soruya "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

Henüz resmi olarak açıklanmayan sistemin detayları netleşmese de, kamuoyunda tartışmalar şimdiden başladı