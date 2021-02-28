Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara dair açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ortaya konulacak olan illerin vaka tablosuna göre eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.

Bu kapsamdaki değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulaması baz alınacak.

Yüksek risk altında olan şehirlerdeki liselerde yüz yüze sınavların ertelenmesi gündemde...

BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ

Bu arada liselerde yapılması planlanan yüz yüze sınavlarla ilgili tarih netleşti.

Bakan Ziya Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." dedi.



