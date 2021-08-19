Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamasında 6 Eylül'de okulların açılacağını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında yüz yüze eğitimin, halen aşı olmamış öğretmen ve personellere PCR testi zorunluluğu ile birlikte 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

"HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek.

Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması VİDEO

"DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK"

"Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek."

3 EYLÜL'DE OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIFLARA YÖNELİK UYUM EĞİTİMİ

"Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI

"Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34, iki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür."

"DYK'LAR SADECE 8. VE 12. SINIFLARDA VERİLECEK"

"Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir."

"KANTİNLER VE YEMEKHANELER AÇILACAK"

"Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır."

"TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZ LÜTFEN AŞI OLSUN"

Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7’nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar.

"TÜM SÜREÇLERİ ANLIK TAKİP EDECEĞİZ"

Bakanlığımız bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceğiz.

Millî Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir. Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacaktır.

