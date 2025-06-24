MEB, akran zorbalığını gidermek için öğretmenlere ders koydu

Akran zorbalığı toplumsal bir sorun olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik tedbir alınıyor.

Bu amaçla, haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere, akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verilecek.

MEB, mesleki çalışma dönemi olarak belirlenen 23-27 Haziran tarihlerinde öğretmenler için 5 günlük mesleki çalışma programı hazırladı.

Bugün başlayan programın ilk gününde, gerekli kurul ve komisyon çalışmaları yapılacak. İkinci günden itibaren ise okul tür ve kademelere göre farklılaşan programlar uygulanacak.

BİR GÜNLÜK DERS

Haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik bir günlük eğitim verilecek.

Öğretmenlere, eğitim kapsamında "Akran İletişimi", "İletişimde Etkin Dinleme ve Empati", "Akran Zorbalığı", "Çatışma Çözme Becerileri", "Akran İletişimi ve Kendini İfade Etme Becerileri", "İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı" ve "Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı Konusunda Örnekler" konuları anlatılacak.

VİDEOLU ANLATIM

Öğretmenler için ders kapsamında, akran zorbalığının ne olduğu, daha çok nerelerde yapıldığı, zorbalık türleri, akran zorbalığına neden olabilecek faktörler, zorbalık yapan ve buna maruz kalan öğrencilerin özellikleri gibi konularda bilgi verici video içerikleri hazırlandı.

Bu içerikler aracılığıyla öğretmenlere zorbalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra öğretmenlerin zorbalığın önlenmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERİN HER YÖNDEN DESTEKLENMESİ İSTENİYOR

MEB, 2024'te "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" yayımlayarak okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda adım atıldı.

6 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Bunun yanı sıra 2024-2025 eğitim öğretim yılında 6 milyon 393 bin 853 öğrenci, 60 bin 605 öğretmen ile 338 bin 590 veliye akran zorbalığının önlenmesine ilişkin eğitim verildi.

ÖFKE KONTROLÜ

Ayrıca yine zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması amacıyla duygu düzenleme, çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü, iletişim, yaşam becerileri ve olumlu davranış geliştirme gibi konulardaki çalışmalar öğrencilerle sistematik yürütülüyor.