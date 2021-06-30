MEB, lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerini "meb.gov.tr" üzerinden duyurdu.

Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİMLER

LGS kapsamında kontenjanlar ve yüzdelik dilimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

TERCİH REHBERLERİ

2021 yılı merkezi sınav puanı İle öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih rehberi için tıklayın.

2021 yerel yerleştirme tercih rehberi için tıklayın.

TERCİH EDİLECEK OKULLAR HAKKINDA FİKİR VERECEK

Öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.