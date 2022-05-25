MEB'den açıklama geldi! 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor... O tarihte 81 ilde yapılacak...

MEB'den açıklama geldi! 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor... O tarihte 81 ilde yapılacak...

MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ikinci dönem ortak değerlendirme sınavının yapılacağı tarihi duyurdu. Peki 2022 DYK 2. dönem ortak değerlendirme sınavı ne zaman, hangi derslerden olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), devlet okullarında eğitim gören ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için ücretsiz olarak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) devreye almıştı.

MEB tarafından düzenlenen kursların etkinliğine yönelik 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı uygulanıyor.

DYK ikinci dönem ortak değerlendirme sınavının ne zaman yapılacağı merak edilirken MEB'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamayla birlikte kurslara katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik DYK 2. dönem ortak değerlendirme sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Peki 2022 MEB DYK ikinci dönem ortak değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta? DYK 2. dönem ortak değerlendirme sınavı hangi derslerden olacak? İşte detaylar...

2022 MEB DYK ikinci dönem ortak değerlendirme sınavı ne zaman, saat kaçta?

MEB'den yapılan açıklamada, salgın döneminde okullarda yüz yüze eğitimin devamına yönelik kararlılığın DYK'lerde de gösterildiği, bu kapsamda 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kursların planlandığı belirtildi.

Buna göre bakanlık, kurslarda salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı bir biçimde yürütülen eğitim faaliyetlerinin ardından 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nı uygulayacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak değerlendirme sınavı, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da ülke genelinde yapacak.

DYK 2. dönem ortak değerlendirme sınavı hangi derslerden olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İkinci Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın birinci dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiğini bildirdi.

Özer, sınavın Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih ile coğrafya derslerinden yapılacağını belirtti.

Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturulduğunu vurgulayan Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." bilgisini paylaştı.