MEB'den kademeli normalleşmede yüz yüze eğitim kararı

Bakanlık, 17 Mayıs'tan itibaren belirli kademelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, uzaktan eğitimin ise 1 Haziran'a kadar devam edeceğini açıkladı.

17 günlük tam kapanma sürecinde sona gelinirken, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi.

Bakanlık, yarın itibariyle başlayacak 'kademeli normalleşme' sürecine ilişkin detayları duyurdu.

8 ve 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Belirli kademelerde yüz yüze eğitime geçileceğini belirten MEB, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.



DİĞER KADEMELER 1 HAZİRAN'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM ALACAK

Diğer kademelerdeki resmine özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."