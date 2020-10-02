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Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim'de yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.