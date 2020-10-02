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    Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor

    Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim'de yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 17:15
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    Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor

    Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

     

     

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