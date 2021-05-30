Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı

“İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime eylül ayında geçmeyi planladıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıldan bu yana eğitime verilen ara, canlı derslerle telafi edilmeye çalışıldı.

Yüz yüze eğitim, vaka sayılarının belli zamanlarda düşmesiyle sınıflar kategorisinde yapılırken; salgının üçüncü dalgası onu da öğrencilerin elinden aldı.

“EYLÜL GİBİ AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Şimdilerde telafi dersleri almak için bekleyen öğrencilere, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan önemli bir haber geldi.

Bakü seyahati dönüşünde köşe yazarı Fatih Çekirge’ye konuşan Bakan Selçuk, “İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.” dedi.

“YÜZ YÜZE OLMASINI İSTİYORUZ”

Telafi eğitimlerine ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil. Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.”