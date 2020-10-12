Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tablet dağıtımları bu hafta başlıyor

Eğitimde kullanılan tabletlerin bu hafta dağıtılmaya başlanacağı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA TV ile TV'den de takip yapılabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından öğrenciler, yüz yüze eğitim heyecanı yaşadı.

Bugün koronavirüs sürecinin ardından ilk kez yüz yüze eğitim yapan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çeşitli açıklamalar geldi.

TABLETLER BUGÜN İTİBARİ İLE DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Daha önce ilk aşamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin kişiye tablet verileceğinin duyurulmasının ardından Bakan Selçuk, bugün itibariyle tabletlerin peyder pey dağıtılmaya başlanacağını aktardı.

EĞİTİM İHTİYACI EBA'DAN DA KARŞILANIYOR

Haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim şeklinde uygulanacak dersler için öğrencilere başarılar dileyen Bakan Selçuk, uzatan eğitimde EBA'nın ihtiyaç karşılayacak bir platform olduğunu belirtti.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek."