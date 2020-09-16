Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitimde uyum sürecine öğretmenler karar verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek uyum programlarının günlerine, okul yönetimleri ile birlikte öğretmenlerin karar vereceğini aktardı.

Koronavirüs denetimleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından son yapılan düzenlemelerle birlikte yüz yüze eğitimin adımları atılmıştı.

Yüz yüze eğitim sürecine geçerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yönetimlerinin, uyum programlarının 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceğini açıkladı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE UYULACAK

Bakan Ziya Selçuk, imkan şartlarına göre sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ayarlanacağını da belirtti.

Okullarda uyulmasına özen gösterilecek olan koronavirüs denetimlerini aktaran Bakan Ziya Selçuk, teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyması için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını söyledi.

ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

"HER GRUBUN OKULA UYUM PROGRAMI FARKLI GÜNLERDE OLACAK"

İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak."