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    MEB'den okul öncesi eğitim açıklaması: Haftada 5 gün yüz yüze yapılacak

    Milli Eğitim Bakanlığı, "Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." dedi.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 12:51
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    MEB'den okul öncesi eğitim açıklaması: Haftada 5 gün yüz yüze yapılacak

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim ile ilgili alınan yeni kararlara ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak." denildi.

    "GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK"

    Salgınla ilgili gerekli önlemlerin alınacağının belirtildiği açıklamanın devamında, "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır.” ifarelerine yer verildi. .

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