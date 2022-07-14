Milli Savunma Üniversitesi'ne yönelik akademik karalama

2016'da kurulan ve ilk YL mezununu 2020'de veren Milli Savunma Üniversitesi'nin 1975-2020 veri aralıklı çalışmada yer almaması algı konusu oldu.

Türkiye'deki Savunma ve Savunma Teknolojileri alanında yapılan çalışmalar mercek altına alındı ve kitap haline getirildi.

Kitaptaki bir makalede, Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağlar Kurç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021 yılı verilerini, Savunma ve Savunma Teknolojileri konusunda hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin okullara göre dağılımını inceledi.

Okulun kuruluş tarihi 2016

Kurç'un incelemesinde, Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) çıkan bir makalenin yer almaması kimi mecralarda çarpıtıldı.

MSÜ'nün 2016'da kurulduğu gerçeğini görmezden gelen bazı haberlerde okulun eğitimi eleştirildi, akademik karalamaya başvuruldu.

İlk YL mezununu 2020'de verdi

Söz konusu çalışmanın sahibi Çağlar Kurç, ise konuya tepki gösterdi.

Okulun 2016'da kurulduğu 2017'de ilk yüksek lisans (YL) öğrencilerinin alındığı ve 2020'de ilk YL mezunlarının verildiği belirten Kunç çalışmasında 1975-2020 veri aralığını kullandığını belirtti.

Bunun yanında MSÜ ilk mezunlarını 2020'de verirken, 2020'de 6, 2021'de 15, 2022'de de şu ana kadar 3 tez tamamlandı.