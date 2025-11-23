Muş'ta öğretmenler, devamsızlık yapan öğrenciler için köyleri geziyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenler, bu yıl farklı nedenlerle okula devam etmeyen kız ve erkek öğrencilerin eğitimden kopmaması için sahada aralıksız görev yapıyor. Zorlu coğrafi koşullara rağmen kapı kapı dolaşan ekipler, öğrencilerle birebir görüşerek sorunları yerinde tespit ediyor ve aileleri bilgilendirerek çocukların yeniden okula dönmesini sağlıyor.

ÖĞRETMENLERDEN KÖY KÖY DEVAM EDEN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Ekipler, gittikleri her evde öğrencileri yeniden eğitime kazandırma sorumluluğuyla hareket ediyor. Ailelerle kurulan güven ilişkisi sayesinde onlarca öğrenci okula geri döndü. Kimi zaman saatler süren yolculuklarla ulaşılan köylerde öğretmenler, devamsızlığın nedenlerini yerinde inceleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Bu çaba, öğretmenliğin yalnızca sınıf içinde değil, hayatın her alanında süren bir rehberlik mesleği olduğunu bir kez daha gösteriyor.

"EV ZİYARETLERİNİ ARTIK BİR KÜLTÜR HALİNE GETİRDİK"

Yaygın İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Erim, devamsız öğrencileri okula kazandırmada en etkili yöntemin ev ziyaretleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

Her yıl devamsız öğrencilerimizi tespit ederek öğretmenlerimizle birlikte ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Telefonla ulaşmak çoğu zaman zor olduğu için yüz yüze görüşmeler çok daha etkili oluyor. Ev ev, köy köy gezerek öğrencilerimizin okula gelmeme nedenlerini araştırıyor, velilerle çözüm yollarını değerlendiriyoruz. Bu süreçte onlarca öğrencimizi yeniden eğitime kazandırdık. Ev ziyaretleri artık kurum kültürümüzün bir parçası oldu ve bunu kararlılıkla sürdürüyoruz.

"BİZİM İÇİN KAYIP ÖĞRENCİ YOKTUR"

Saha çalışmalarında aktif görev alan İngilizce öğretmeni Betül Nur Akcagöz, öğrencilerin devamsızlık nedenlerini çok yönlü değerlendirdiklerini ifade etti:

Sene başından bu yana devamsız öğrencileri tespit edip ekonomik, ailevi veya sosyal çevreye bağlı nedenleri araştırıyoruz. Ardından ev ziyaretleri yaparak öğrenciyi nasıl yeniden okula kazandırabileceğimizi, motivasyonunu nasıl artırabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bizim için hiçbir öğrenci gözden çıkarılmaz; ‘kayıp öğrenci’ diye bir kavram yok. Bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz.

"HİÇBİR ÖĞRENCİYİ KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için zorlu şartlara rağmen çalışmayı sürdüren öğretmenlerden Abdulhadi Açış ise sahadaki kararlılığı şu sözlerle anlattı: